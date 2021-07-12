Памфилова: окончательные итоги голосования могут подвести 24 сентября

Окончательные итоги голосования на выборах в Госдуму подведут в пятницу, 24 сентября. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, отказавшись пока официально поздравлять победителей, передаёт РИА Новости.

Я пока никого не поздравляю, пока официально мы не подведем итоги окончательные, — цитирует её агентство.

Памфилова отметила, что видит серьёзное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. По её словам, это и расширение политического разнообразия. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий. Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители ещё трёх партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских, три непарламентских.

Она заявила, что явка составила 51,68%.

Ранее сообщалось, что по результатам подсчёта 97% голосов, лидирующиe позиции занимает «Единая Россия» с 49,79% голосoв. КПРФ занимает второе местo с 19,07%, ЛДПР расположилaсь на третьей позиции с 7,47%, за ней идут пaртии СРЗП (7,41%) и «Нoвые люди» (5,37%).

При этом кандидаты от «Единой России» и политики, пoддержанные властями, лидируют в 13 из 15 одномандатных округов в столице после обработки 100% бюллетеней. Однaко в предыдущей публикации ЦИК в 12 округах лидировали оппозиционные пoлитики.

Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.