Памфилова назвала особенности избирательной системы в РФ

https://static.news.ru/photo/a2b8d032-d599-11ea-8c52-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что российскую избирательную систему отличает открытость новым веяниям и умение работать на опережение.

Интерактивность, эффективность, максимальная прозрачность процесса голосования, умение работать на опережение — это, без ложной скромности, то, что отличает избирательную систему России от многих, — отметила Глава Центральной избирательной комиссии во время диалога с участниками форума «Территория смыслов».

Памфилова, сравнивая избирательную систему России с другими, подчеркнула, что она ушла намного вперёд. А ЦИК РФ следит за тенденциями и «работает на опережение», передаёт РИА Новости.

Ранее Памфилова предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу она подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам в Конституцию. Ответа от главы государства не последовало.

В единый день голосования 13 сентября текущего года в России состоятся выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах, писал NEWS.ru.