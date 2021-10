Падение соцсетей собрало бренды в Twitter и стало мемом

Сбой в работе компании Facebook, из-за которого накануне отключились не только собственные сервисы корпорации, но и другие платформы, стал поводом для шуток. При этом звёзды, бренды и обычные пользователи собрались в Twitter, которая продолжала работать, несмотря на проблемы конкурентов.

Сначала официальный аккаунт Twitter в соцсети на фоне отключения других сервисов написал , что приветствует «буквально всех». Эта публикация стала очень популярной (116,5 тысячи комментариев против 6,1 тысячи у предыдущего поста). В комментариях под ней пользователей начали приветствовать аккаунты брендов — McDonald’s, Burger King, Starbucks, Amazon Alexa, OInlyFans, Tampax, Microsoft Teals, Diablo, Tumblr и многие другие. Там же отметились WhatsApp и Instagram, которые на тот момент не работали.

Hi and happy Monday — Instagram (@instagram) October 4, 2021

Привет и счастливого понедельника, — написал SMM-менеджер Instagram.

Netflix использовал для шутки кадры из своего нового сериала «Игра в кальмара», который завоевал огромную популярность.

When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC — Netflix (@netflix) October 4, 2021

Когда Facebook и Instagram «легли», — пошутили на странице.

Пошутил даже аккаунт американского экономического медиа Morning Brew.

Zuckerberg trying to turn Facebook off and on again pic.twitter.com/pqErOcAIm8 — Morning Brew (@MorningBrew) October 4, 2021

[Глава Facebook Марк] Цукерберг пытается выключить и снова включить Facebook, — говорится в сообщении.

В комментариях появились не только бренды, но и знаменитости. Так, на тему блокировок пошутил американский астронавт Терри Вёртс.

It’s not working here either pic.twitter.com/QEos6ywvDz — Terry Virts (@AstroTerry) October 4, 2021

Не работает даже здесь, — написал он, приложив фотографию, сделанную на космическом корабле.

В то же время Армия обороны Израиля просто предложила соцсетям свою помощь в решении проблемы.

@Facebook @instagram @WhatsApp if you need any help, IDF tech support is active and always ready to lend a hand! — Israel Defense Forces (@IDF) October 4, 2021

Facebook, Instagram, WhatsApp, если вам нужна помощь, техподдержка Армии обороны Израиля активна и всегда готова протянуть руку помощи! — говорится в твите.

Но шутили и обычные пользователи, которые лишились любимых соцсетей. Они тоже в основном отмечали, что Twitter сохранил работоспособность.

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других социальных сетей и сервисов оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами компании по обработке данных. Инженеры были вынуждены перезагрузить серверы в ручном режиме, и чтобы открыть некоторые серверные шкафы в Калифорнии, пришлось применить болгарку.