Падение соцсетей собрало бренды в Twitter и стало мемом
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
15:07, 05 октября 2021
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Сбой в работе компании Facebook, из-за которого накануне отключились не только собственные сервисы корпорации, но и другие платформы, стал поводом для шуток. При этом звёзды, бренды и обычные пользователи собрались в Twitter, которая продолжала работать, несмотря на проблемы конкурентов.
Сначала официальный аккаунт Twitter в соцсети на фоне отключения других сервисов написал, что приветствует «буквально всех». Эта публикация стала очень популярной (116,5 тысячи комментариев против 6,1 тысячи у предыдущего поста). В комментариях под ней пользователей начали приветствовать аккаунты брендов — McDonald’s, Burger King, Starbucks, Amazon Alexa, OInlyFans, Tampax, Microsoft Teals, Diablo, Tumblr и многие другие. Там же отметились WhatsApp и Instagram, которые на тот момент не работали.
4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других социальных сетей и сервисов оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами компании по обработке данных. Инженеры были вынуждены перезагрузить серверы в ручном режиме, и чтобы открыть некоторые серверные шкафы в Калифорнии, пришлось применить болгарку.