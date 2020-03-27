https://static.news.ru/photo/9d4c9eba-6fed-11ea-bc11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянин, который находится на лечении в больнице Коммунарки, раскрыл подробности постановки диагноза «коронавирус». Единственным, по его словам, способом выявления болезни является тест.

У меня была повышенная температура — где-то 37,8, першило в горле, была заложенность носа. Первые признаки появились 13 марта — появилась ломота в теле и озноб, — рассказал Виталий Миронов РЕН ТВ.

Он пояснил, что вернулся из отпуска из Барселоны и почувствовал себя плохо. 15 марта его госпитализировали. Миронов добавил, что в больнице много свободных мест, никакой перегруженности не отмечается. Есть также реанимация, но туда определяют только больных пневмонией.

Как правило, они несколько дней проводят в реанимации и переходят в палату, — подчеркнул мужчина.

По его словам, для выписки необходимо, чтобы два теста подряд показали отрицательный результат на коронавирус.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный врач медцентра в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал сроки достижения пика по коронавирусу в России. По его словам, он может наступить в середине-конце следующей недели.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.