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Главный врач медцентра в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал сроки достижения пика по коронавирусу в России. По его словам, он может наступить в середине–конце следующей недели.

Я думал, что он [пик заболеваемости] будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина–конец следующей недели, — сообщил он в интервью Нюте Федермессер, опубликованном на YouTube-канале.

По его словам, скорость распространения болезни можно замедлить благодаря принятым карантинным мерам, Чем больше их будет, тем борьба с пандемией будет эффективнее, пояснил медик.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, Денис Проценко заявил о необходимости готовиться к итальянскому сценарию развития пандемии. По его словам, это необходимо во избежание сложностей в период резкого увеличения количества инфицированных.