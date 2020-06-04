Отравившимся ресторанной едой посоветовали собирать доказательства

https://static.news.ru/photo/e51eaa42-a62c-11ea-a87d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роскачества дали рекомендации на случай пищевого отравления в ресторане или продуктами, заказанными на дом. Перед тем, как предъявлять заведению претензии необходимо собрать ряд доказательств.

Таковыми могут служить чек, выписка с банковской карты, фото и видео с геолокацией, которые подтвердят факт нахождения в заведении общепита, записи с камер наружного видеонаблюдения. Если блюда заказывались на дом, то доказательством может быть скриншот корзины онлайн-магазина с их перечнем.

Для предъявления претензий к заведению не обязательно обращаться к юристам. Жёстких правовых критериев здесь нет. Достаточно в произвольной форме описать произошедшее и последствия — факт отравления, установленный врачом и зафиксированный в медицинском заключении. Кроме того, следует сослаться на статью 14 закона «О защите прав потребителей», где сказано, что вред, причинённый жизни и здоровью потребителя вследствие недостатков товара должен быть возмещён в полном объеме.

Специалисты также рекомендуют написать заявление в территориальный отдел Роспотребнадзора. Если же употребление некачественной ресторанной пище привело к госпитализации или инвалидности, то обращаться следует в СКР.

В случае, если ресторан не отреагировал на жалобу пострадавшего клиента или не удовлетворил её, нужно обращаться в суд, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскачестве предупредили о присутствии органических ядов в овощах и фруктах. При попадании в организм человека они могут вызвать расстройство и даже отравление. Количество опасных токсинов зависит от степени зрелости и способов обработки продуктов.