Отпевание протоиерея Димитрия Смирнова пройдёт в храме Христа Спасителя

https://static.news.ru/photo/6dbf597e-137d-11eb-a732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почётный глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни. Его отпевание пройдёт в храме Христа Спасителя 23 октября.

Отпевание новопреставленного священнослужителя 23 октября в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершит управляющий делами Московской патриархии, первый викарий Святейшего патриарха митрополит Воскресенский Дионисий. Начало литургии в 8.30, отпевания — в 10.00, — говорится в сообщении на официальном сайте РПЦ.

О кончине Димитрия Смирнова стало известно утром в среду, 21 октября. О печальном известии сообщил пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.

Весной 2020 года священник заболел коронавирусом. И хотя он сумел справиться с болезнью, он не вернулся к своим обязанностям. Смирнов ушёл на длительную реабилитацию, оставив пост настоятеля семи московских храмов, а также освободив пост руководителя патриаршей комиссии. Димитрий Смирнов перестал появляться на телеэкранах и в радоэфирах.

Вместе с тем, как объяснил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Фёдор Лукьянов, причиной смерти священника стал не коронавирус. Смирнов ушёл из жизни из-за хронического заболевания, которым страдал давно.

Накануне, 20 октября, стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Её сын, режиссёр Фёдор Бондарчук, назвал дату и место прощания с актрисой. Как писал NEWS.ru, оно пройдёт в четверг, 22 октября, на Новодевичьем кладбище.