https://static.news.ru/photo/677ad14e-e447-11e9-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Пётр Бирюков сообщил, что отопление в московских квартирах отключать при временном потеплении не планируется.

В связи с тем, что потепление накануне зимнего отопительного периода является кратковременным явлением, отключение систем отопления осуществляться не будет, — отметил Бирюков.

По его словам, при потеплении температура теплоносителя в системах отопления будет понижена, также будет осуществлён переход на график подачи теплоносителя при температуре наружного воздуха 8 градусов, что в дальнейшем позволит перейти к обеспечению надёжного и бесперебойного теплоснабжения, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) подключила к теплу все жилые здания и социальные объекты столицы. Отопление подано в 33,323 тысячи жилых домов и 7,826 тысячи социальных объектов. Подключение к теплу торговых помещений, офисов и других зданий выполнено на 64,8%.