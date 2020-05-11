Отопление отключили во всех домах Москвы

Во вторник, 12 мая, системы теплоснабжения Москвы были переведены на летний режим. Отопление во всех жилых домах и административных зданиях столицы было отключено.
… в течение трех дней было проведено отключение отопления в более чем 70 тыс. зданий, в числе которых около 33 тыс. жилых домов, — сказал заммэра Москвы Пётр Бирюков.
Ранее Бирюков заявил, что отключение отопления в жилых домах Москвы начнётся 7 мая. Всего подачу тепла прекратят в 77 тысяч зданий, писал NEWS.ru.
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