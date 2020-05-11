Отопление отключили во всех домах Москвы

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Москвичам и гостям столицы, которые с 12 мая будут замечены в общественном транспорте без масок или перчаток, в первый день действия указа мэра об обязательном использовании средств индивидуальной защиты станут выносить предупреждения. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, сотрудники ГКУ осуществят надзор за соблюдением режима масок и перчаток в общественном транспорте. Как подчеркнул Султанов, рейды на станциях и в поездах будут проводиться совместно с полицейскими....