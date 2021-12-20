Отказ от мигрантов взвинтит цены на жильё на 40%

Себестоимость жилья вырастет до 40% в случае отказа от трудовых мигрантов, свидетельствуют данные опроса российских застройщиков. Исследование провёл первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По мнению парламентария, Россия ещё не готова к резкому изменению кадрового состава на стройках. Об этом сообщает URA.RU.

В нынешней ситуации полный запрет мигрантов, по сути, приведёт к приостановке строительства, невыполнению обязательств застройщиками перед гражданами в установленные сроки, — заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Эксперты отмечают, что в сфере строительства наблюдается острая нехватка рабочей силы. Отказ от мигрантов приведёт к увеличению издержек по строительству, которые ударят по карману покупателей.

Ранее стало известно, что в 2022 году цены на жильё «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Он добавил, что в регионах, где спрос на жильё небольшой, рост цен может остановиться. По его мнению, спрос на жильё сократится из-за повышения ключевой ставки. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов. По словам Мутко, в следующем году их будет выдано 1,4 миллиона.