Отельеры в России не стали опускать цены после майских праздников

https://static.news.ru/photo/6479e464-d535-11ea-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Стандартная схема, при которой ежегодно после майских праздников цены на отдых в российских отелях падают, в 2021 году дала сбой. Отельеры не скинули около 30% стоимости, как делают это обычно, некоторые снизили ценник на 10–20%, а кто-то вообще оставил всё на прежнем уровне, пишут «Известия».

По данным газеты, внутренний туризм в России сейчас очень популярен. Так, в Сочи прибыло на 66% больше отдыхающих, чем в 2019 году. Такой спрос только на руку отельерам — им незачем делать скидки, они и сами пострадавшие, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Потери из-за пандемии компенсируются не скоро, добавили там.

Ситуация нестандартная: нормальное снижение — процентов на 30. Выходит, что показатели Крыма в три раза меньше. Связано это с тем, что закрыты границы. Наши туристы, привыкшие отдыхать в Греции, Турции, на Кипре, вынуждены ехать на Черноморское побережье, — подтвердил в беседе с изданием гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Другой эксперт призывает не винить туротрасль в попытке нажиться на путешественниках, потому что она понесла огромные потери, которые не восстановить 10 днями майских праздников.

Ранее стали известно, что 20% граждан России готовы поставить прививку от коронавируса только в том случае, если это будет условием их выезда за рубеж.