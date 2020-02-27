https://static.news.ru/photo/fce3d932-596e-11ea-b004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отделение «Почты России» в посёлке Второе Моховое Тверской области выселили из занимаемого на протяжении 15 лет здания в строительный вагончик без отопления и воды.

Первоначально сельская почта располагалась в кирпичной пристройке к местной школе. Два года назад администрация образовательного учреждения оборудовала там туалет для учащихся, а почту перевела в другое, меньшее по размеру помещение. При этом единственную сотрудницу отделения сразу предупредили, что переезд — временный.

Два месяца назад почту переселили в бытовку, поскольку других помещений в посёлке не нашлось. По словам работницы отделения, несмотря на относительно тёплую зиму, находиться в вагончике можно только если одновременно работают не менее трёх обогревателей. Вода и туалет в нём отсутствуют.

Некоторое время назад в посёлок приезжала представитель Минкомсвязи и обещала, что для почты будет построено новое помещение. Однако улучшения ситуации пока не намечается, сообщает «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что в Омске начальница почтового отделения подарила своей родственнице содержимое чужой дорогостоящей посылки. В отношении неё возбудили уголовное дело.