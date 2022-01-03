От суррогатных матерей в России потребуют прививку от COVID

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что при пандемии коронавируса одно из требований к суррогатным матерям — наличие прививки от COVID-19. Об этом сообщает URA.RU.

Если по медицинским показаниям семья принимает решение о суррогатном материнстве, то одно из требований к суррогатной маме — прививка от коронавируса. Беременные очень тяжело переносят ковид, частые летальные случаи, — пояснила Буцкая.

Она добавила, что если беременная заболела коронавирусом, то проблемы со здоровьем могут возникнуть и у плода. По её словам, «в лучшем случае это преждевременные роды, но бывают и тяжёлые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью».

Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал личный аккаунт американского вирусолога Роберта Мэлоуна без возможности восстановления. Официальная причина — «неоднократные нарушения политики дезинформации о COVID-19». Известно, что Мэлоун, у которого до полумиллиона подписчиков, был противником принудительной массовой вакцинации, в особенности детей.