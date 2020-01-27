https://static.news.ru/photo/e9d43684-411d-11ea-bf6d-fa163e074e61_660.jpg Наама Иссахар Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Осуждённая в России 25-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар частично признала свою вину. Об этом сообщает омбудсмен Подмосковья Екатерина Семёнова.

По словам уполномоченного по правам человека, Иссахар частично признаёт, что она действительно провозила наркотики, но они были для собственного пользования и никакого умысла о контрабанде у неё не было.

Израильтянку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима. Осуждённая заявляет, что наркотики кто-то подложил в её багаж.

Ранее девушка написала прошение о помиловании на имя президента России. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Владимир Путин знает о прошении. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры, чтобы уже в ближайшее время глава государства мог принять решение по данному вопросу.