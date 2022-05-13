Осуждён фигурант дела о продаже «суррогатных» младенцев иностранцам В Москве осуждён фигурант дела о продаже младенцев от суррогатных матерей иностранцам

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Первый фигурант уголовного дела в отношении столичных врачей-репродуктологов и гендиректора Европейского центра суррогатного материнства осуждён на шесть лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Никулинский суд Москвы. Фигуранты дела подозревались в продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения от бесплодия. Как рассказал ТАСС адвокат Игорь Трунов, первый осуждённый — переводчик «Росюрконсалтинга» Кирилл Анисимов — заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Никулинский районный суд <...> приговорил переводчика ООО «Росюрконсалтинг» Кирилла Анисимова по так называемому одинцовскому делу о торговле детьми к 6 годам лишения свободы строгого режима. <...> Анисимов пошёл на сделку со следствием и подписал соглашение о сотрудничестве, — рассказал собеседник агентства.

Трунов уточнил, что по делу проходят ещё 10 обвиняемых, трое из которых находятся в международном розыске.

По мнению адвоката, правоотношения, связанные с суррогатным материнством, сложно квалифицировать именно как торговлю детьми, учитывая, что дети являются «генетически родными». Трунов полагает, что в данном контексте произошла подмена понятий и гражданско-правовые отношения по оказанию медпомощи в результате квалифицировали по уголовной статье.

Дело о торговле детьми было возбуждено в январе 2021 года следственным отделом СКР по Одинцовскому району после того, как в одной из квартир посёлка ВНИИССОК была зарегистрирована смерть младенца. Там же обнаружили ещё троих детей, рождённых от суррогатных матерей. Их биологические родители-филиппинцы в это время находились в процессе оформления документов, чтобы забрать детей на родину.

В результате под следствие попали десять человек.