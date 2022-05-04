Остеопат объяснил, как работать в саду без вреда для здоровья Остеопат Неустроев: тяжёлую работу в саду стоит чередовать с более лёгким трудом

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Перед началом работы в саду человеку стоит сделать гимнастическую зарядку, делая особый акцент на поясничной области позвоночника, заявил остеопат Лаврентий Неустроев. Он также порекомендовал чередовать тяжёлую работу с более лёгкой и приятной, пишет «ФедералПресс».

Прежде всего перед началом работ необходимо сделать простую гимнастику с акцентом на поясничную область позвоночника. В работе на грядках нужно избегать наклонов, лучше присесть или использовать специальные табуреты для садоводов, — уточнил Неустроев.

По его мнению, работу на грядке лучше спланировать заранее. Причём начинать стоит с более лёгкого труда, постепенно переходя к работе сложнее. После часа активного труда организму нужен перерыв, заверил Неустроев, а закончить день труда в саду стоит лёгкой работой, которая приносит удовольствие.

Остеопат также порекомендовал поднимать тяжести исключительно из положения сидя, а для пропалывания сорняков использовать специальные инструменты с длинной ручкой.

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