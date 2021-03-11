Основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» признали банкротом

https://static.news.ru/photo/8467f134-828d-11eb-9ddf-96000091f725_660.jpg Андрей Коркунов Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основного акционера казанского «Анкор Банка» Андрея Коркунова. Предприниматель является основателем шоколадной фабрики «А. Коркунов».

Решение суда внесено в картотеку арбитражных дел, подробности процесса не приводятся.

Как пишет РИА Новости, первую процедуру банкротства с реструктуризацией долгов в отношении Коркунова суд инициировал в сентябре 2020 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), поданному от лица «Анкор Банка». Кредиторы требовали от предпринимателя погашения задолженности по двум займам в размере 1,9 млн рублей.

Представитель Коркунова тогда заявил, что у его доверителя есть финансовые возможности для удовлетворения претензий, однако он испытывает сложности «с коммуникацией со своими кредиторами», так как находится за рубежом. Юрист не оспаривал сам факт наличия долга.

В ходе реструктуризации Коркунову предъявили ещё три требования — от ФНС, Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана и ещё одно от «Анкор Банка». Рассмотрение двух последних требований было приостановлено.

«Анкор Банк» признали банкротом в апреле 2017 года. В марте 2020 года АСВ направило в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц кредитной организации.

Коркунов решил специализироваться на банковской сфере после выхода из шоколадного бизнеса. В 2008 году он купил Татэкобанк (в 2009 году переименован в «Анкор Банк Сбережений») и лично возглавил совет директоров.

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