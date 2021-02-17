Дело в отношении Михаила Фридмана возобновили в Испании

https://static.news.ru/photo/11be6228-71ba-11eb-879c-96000091f725_660.jpg Михаил Фридман Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Прокуратура в Испании потребовала возобновления уголовного дела в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана в связи с подозрениями в его причастности к банкротству испанской Zed Group.

Уголовное дело, открытое в 2019 году, было закрыто год спустя после того, как суд не нашёл свидетельств прямого вмешательства Фридмана в дела компании.

Изначально следствие заподозрило Фридмана в том, что будучи акционером Zed WorldWide, российский миллиардер «совершил ряд действий», который привели к ухудшению финансового положения компании, после чего Zed Group, реальная стоимость которой оценивалась в €1,2 млрд, якобы была приобретена Фридманом за €20 млн. Было проведено слияние Zed WorldWide с российскими компаниями «Темафон» и «Тематика», компания была преобразована в Zed+.

По данным СМИ, сейчас прокуратура обратилась в Национальную судебную палату Испании с просьбой возобновить дело после того, как следствие обнаружило некие документы, которые могут свидетельствовать о причастности Фридмана к банкротству Zed Group, сообщает РБК.

К делу будут привлечены также бывший гендиректор «ВымпелКома» Антон Кудряшов и экс-руководитель восточного сегмента Zed WorldWide Алексей Азаренков.

В январе 2020 года NEWS.ru писал, что Михаил Фридман рассматривал возможность покупки украинского футбольного клуба «Карпаты».