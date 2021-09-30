Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек

Основательница онлайн-маркетплейса Wildberries, самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойняшек. Теперь предпринимательница стала одной из самых многодетных участниц списка Forbes, пишет издание.

На сессии форума Forbes Woman Day по гендерной ситуации в России Бакальчук отметила , что в её компании лояльно относятся к срокам выхода сотрудников из декрета. Также в Wildberries действует режим свободного посещения. В конце мероприятия она рассказала, что недавно родила двойняшек. У неё и её супруга Владислава есть ещё пятеро детей — три дочери и два сына.

Как сообщили РБК в пресс-службе Wildberries, Бакальчук активно вовлечена в работу компании и успешно совмещает управление бизнесом и материнство. Там также отметили, что Wildberries стремится создать внутри компании атмосферу, которая позволяет женщинам работать и проводить время с семьёй и детьми.

Ранее стало известно, что Forbes составил рейтинг богатейших женщин России, где первую строчку занимает основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. За год состояние Бакальчук выросло на 1200% и составило $13 млрд. На втором месте — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина ($1,3 млрд), на третьем — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова с семьёй ($1,3 млрд).