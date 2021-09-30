Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек

Основательница онлайн-маркетплейса Wildberries, самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойняшек. Теперь предпринимательница стала одной из самых многодетных участниц списка Forbes, пишет издание.
На сессии форума Forbes Woman Day по гендерной ситуации в России Бакальчук
Как сообщили РБК в пресс-службе Wildberries, Бакальчук активно
Ранее стало известно, что Forbes составил рейтинг богатейших женщин России, где первую строчку занимает основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. За год состояние Бакальчук выросло на 1200% и составило $13 млрд. На втором месте — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина ($1,3 млрд), на третьем — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова с семьёй ($1,3 млрд).