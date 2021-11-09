Основатель «Мужского государства» подал жалобу на решение суда

Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков подал жалобу на решение суда, который признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Это вторая подобная жалоба, на этот раз её направил сам Поздняков, сообщили ТАСС в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Представительница суда сообщила , что жалоба Позднякова поступила и была зарегистрирована. О дальнейшем её движении не сообщается. Предыдущая жалоба, которую подал адвокат Дзамболат Габараев, была возвращена из-за представления документа неуполномоченным лицом. Также тогда не была представлена доверенность, наделяющая адвоката полномочиями на обжалование судебного решения.

18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией. Теперь её деятельность на территории России запрещена. После этого основатель сети «Тануки» Александр Орлов, с которым у Позднякова произошёл конфликт, заявил, что следующим шагом в борьбе станет тюремное заключение для радикала.

Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержат Позднякова, как только он появится в России. По юридическим причинам он, как и любой другой человек, не может оставаться в другой стране неограниченное время. В конце концов ему придётся либо вернуться в Россию, либо легализовать своё положение. Сам он заявлял, что возвращаться не собирается.