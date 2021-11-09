Основатель «Мужского государства» подал жалобу на решение суда

Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков подал жалобу на решение суда, который признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Это вторая подобная жалоба, на этот раз её направил сам Поздняков, сообщили ТАСС в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Представительница суда
18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией. Теперь её деятельность на территории России запрещена. После этого основатель сети «Тануки» Александр Орлов, с которым у Позднякова произошёл конфликт, заявил, что следующим шагом в борьбе станет тюремное заключение для радикала.
Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержат Позднякова, как только он появится в России. По юридическим причинам он, как и любой другой человек, не может оставаться в другой стране неограниченное время. В конце концов ему придётся либо вернуться в Россию, либо легализовать своё положение. Сам он заявлял, что возвращаться не собирается.