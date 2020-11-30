Основатель бренда «Б. Ю. Александров» скончался от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f576092a-32ff-11eb-a827-fa163e074e61_660.jpg Фото: aleksandrov_by/Instagram.com

Бизнесмен Борис Александров, основатель бренда «Б. Ю. Александров» и глава компании «Ростагроэкспорт», скончался от коронавируса.

Предприниматель умер в ночь на 30 ноября. Коронавирусом он заразился в начале месяца, а неделю назад был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В больнице бизнесмен находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщает Telegram-канал Mash.

Под брендом «Б.Ю. Александров» с 2006 года выпускаются сырки, йогурты, молоко, творожная масса, ряженка и другие продукты. Александров трижды становился лауреатом премии «Предприниматель года».

За минувшие сутки в России выявлено 26,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц были выписаны 17,2 тысячи пациентов. Скончались 368 человек.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн россиян. Из них свыше 1,7 млн выздоровели, жертвами инфекции стали 39,8 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в ноябре от коронавируса умерли 11 905 человек, что в 1,6 раза больше показателя октября. В общей сложности на ноябрь приходится около 30% всех смертей от COVID-19 в России.