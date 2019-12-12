https://static.news.ru/photo/5921946c-1cdb-11ea-8f60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Характерная для ноября погода сохранится в Москве и в начале следующей недели, обещают синоптики.

16–17 декабря возможны небольшие осадки. Ночью прогнозируется минус −3 ...+2, днём −1 ...+4, сообщают в Гидрометцентре России.



В конце уходящей недели будет преимущественно без осадков. В воскресенье днём потеплеет до +1...+3 в Москве. При этом ожидается мокрый снег и дождь с усилением ветра до 15 м/с.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода, которые будут чередоваться с «жарой». С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, зимой будет отрицательная фаза североатлантического колебания, что означает частые нарушения зональной циркуляции. Скачки температуры будут наблюдаться не только в Московском регионе. Их точно предсказать невозможно.