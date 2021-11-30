Организованным детским группам запретят въезд на родину Деда Мороза

Областное управление Роспотребнадзора порекомендовало властям Вологодской области запретить въезд организованным детским группам на родину Деда Мороза, в Великоустюгский район из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, сообщил начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский. Он уточнил, что дети других регионов смогут пообщаться с Дедом Морозом во время его путешествия по стране на «сказочном поезде», передаёт KP.RU.

Во время пандемии рекомендуется избегать одномоментного массового скопления людей. Поэтому Роспотребнадзор в этом году, как и в прошлом, рекомендовал новогодний проект ориентировать исключительно на семейный отдых, — заявил Осиповский.

По его словам, на вотчину Деда Мороза смогут попасть совершеннолетние индивидуальные туристы при наличии сертификата с QR-кодом о вакцинации или перенесённом заболевании.

Посетителей пропустят и с отрицательным ПЦР-тестом, однако на территории вотчины посетители должны соблюдать масочный режим и сохранять социальную дистанцию. Дети из других регионов смогут пообщаться со сказочным персонажем во время его путешествия по стране, заключил Осиповский.

Дети из других регионов могут пообщаться с Дедом Морозом во время его путешествия на сказочном поезде по стране. Все мероприятия запланированы в основном на свежем воздухе и с соблюдением социального дистанцирования, — резюмировал он.



Ранее российский Дед Мороз принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Он воспользовался возможностью проголосовать на дому и выразил свою волю, не выходя из резиденции в Великом Устюге.