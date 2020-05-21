Организацию противоэпидемического режима в Дагестане признали недостаточной

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Работники скорой помощи Ордынского района Новосибирской области, которые жаловались на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом, не работали с заражёнными пациентами. Об этом заявили в региональном Министерстве здравоохранения.

По информации пресс-службы регионального правительства, в апреле там не было официально зарегистрировано ни одного случая инфицирования, поэтому выплаты медикам не полагаются. При этом с начала мая в Ордынском районе подтверждено...