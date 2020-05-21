Организацию противоэпидемического режима в Дагестане признали недостаточной

https://static.news.ru/photo/146eda8e-9c0e-11ea-9fcc-fa163e074e61_660.jpgФото: EMERCOM of Russia/Global Look Press
Группа специалистов Минздрава РФ, прибывшая в Дагестан, сочла недостаточной работу по организации противоэпидемического режима в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. С 20 мая в республике работает группа медиков из федеральных медицинских исследовательских центров.
В настоящее время группа специалистов в полном составе работает в Дербенте, где сложилась наиболее сложная ситуация. По заключению специалистов, отмечена недостаточная работа в организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, — сообщили ТАСС в ведомстве.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку Дагестану в борьбе с коронавирусной инфекцией в срок до 25 мая.
Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.