Опять зима? Мороз до −4, снег в Москве и Питере: прогноз на начало апреля

Весной в центре России существенно теплее климатической нормы. Однако в апреле возможны любые погодные катаклизмы, в том числе резкие похолодания, отмечают синоптики. NEWS.ru выяснил, к чему нужно готовиться жителям Москвы и Санкт-Петербурга и ждет ли россиян возвращение снегопадов.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в разговоре с NEWS.ru предупредил, что в начале апреля характер погоды в Москве и области резко изменится, может пойти снег.

«Ночью 3 апреля местами в Подмосковье подморозит до −4 градусов. К субботе в столице может пойти мокрый снег; но уже на следующий день осадки прекратятся», — предположил Ильин.

Тем не менее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ru отметила, что в апреле снегопадов в Москве не ожидается.

«Однако мы ждем осадки. Модели показывают, что с 1 по 4 апреля включительно пойдет небольшой дождь», — подчеркнула она.

Какая погода ожидается в Москве в апреле

В апреле ожидается очень переменчивая погода, которую будут определять волны тепла и холода разной продолжительности, отметила Позднякова.

«Сложно сказать, когда произойдет смена воздушной массы и похолодает. Мы будем находиться в тыловой части одного, а затем другого циклона. Вероятно, это случится в течение первой декады апреля», — объяснила синоптик.

Позднякова рассказала NEWS.ru, что в апреле в Москве возможны существенные колебания температур. Предположительно, в первые три дня месяца будет теплее обычного.

«Местами возможны кратковременные дожди», — заявила Позднякова.

Средняя температура апреля — 7 градусов выше нуля. Скорее всего, в этом году она будет выше на 1-2 градуса, — объяснила она.

Какой будет погода в Санкт-Петербурге в апреле

Метеоролог Никита Поповнин рассказал NEWS.ru, что в Санкт-Петербурге март 2026 года оказался одним из самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений. По его словам, не было ни дня, когда дневная температура опускалась климатической нормы.

«Апрель продолжит эту тенденцию. По климатическим нормам положено +5−6 градусов днем. В Петербурге будет до +14. При этом вероятность осадков небольшая, исключение составляют пятница и суббота, когда фронтальный раздел пройдет совсем недалеко», — сказал метеоролог.

Он отметил, что в это время в Северной столице ожидается температура +2−3 градуса. Возможны преимущественно небольшие осадки в виде дождя, но утром и ночью ожидается мокрый снег. По предварительным прогнозам, высокие температуры сохранятся до десятых чисел апреля.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что теплая погода идет в Северную столицу с юго-востока и Центральной Азии.

«Где-то воздушные массы очень теплые, поэтому температуры высокие. Дальше по мере движения на северо-запад все трансформируется и охлаждается. Дыхание Балтики и северных морей делает температуру низкой», — объяснил Ильин.

Какие регионы завалит снегом

Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала NEWS.ru, что в первую неделю апреля снегопады могут пройти в некоторых регионах Сибири, в частности в Республике Алтай, Тыве, Хакасии и на Ямале. Кроме того, снег ожидается на севере Красноярского края и в отдельных районах Иркутской области.

По словам синоптика, снегопады также прогнозируются на северо-западе страны.

«В Республике Коми и Карелии, Псковской, Новгородской, и Мурманской областях ожидаются дожди и снег. В Архангельской и Вологодской областях также пройдут снегопады, по ночам там будет холодно — до −6 градусов», — сказала Паршина.

