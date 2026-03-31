Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 07:00

Опять зима? Мороз до −4, снег в Москве и Питере: прогноз на начало апреля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Весной в центре России существенно теплее климатической нормы. Однако в апреле возможны любые погодные катаклизмы, в том числе резкие похолодания, отмечают синоптики. NEWS.ru выяснил, к чему нужно готовиться жителям Москвы и Санкт-Петербурга и ждет ли россиян возвращение снегопадов.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в разговоре с NEWS.ru предупредил, что в начале апреля характер погоды в Москве и области резко изменится, может пойти снег.

«Ночью 3 апреля местами в Подмосковье подморозит до −4 градусов. К субботе в столице может пойти мокрый снег; но уже на следующий день осадки прекратятся», — предположил Ильин.

Тем не менее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ru отметила, что в апреле снегопадов в Москве не ожидается.

«Однако мы ждем осадки. Модели показывают, что с 1 по 4 апреля включительно пойдет небольшой дождь», — подчеркнула она.

Какая погода ожидается в Москве в апреле

В апреле ожидается очень переменчивая погода, которую будут определять волны тепла и холода разной продолжительности, отметила Позднякова.

«Сложно сказать, когда произойдет смена воздушной массы и похолодает. Мы будем находиться в тыловой части одного, а затем другого циклона. Вероятно, это случится в течение первой декады апреля», объяснила синоптик.

Позднякова рассказала NEWS.ru, что в апреле в Москве возможны существенные колебания температур. Предположительно, в первые три дня месяца будет теплее обычного.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Местами возможны кратковременные дожди», — заявила Позднякова.

Средняя температура апреля — 7 градусов выше нуля. Скорее всего, в этом году она будет выше на 1-2 градуса, — объяснила она.

Какой будет погода в Санкт-Петербурге в апреле

Метеоролог Никита Поповнин рассказал NEWS.ru, что в Санкт-Петербурге март 2026 года оказался одним из самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений. По его словам, не было ни дня, когда дневная температура опускалась климатической нормы.

«Апрель продолжит эту тенденцию. По климатическим нормам положено +5−6 градусов днем. В Петербурге будет до +14. При этом вероятность осадков небольшая, исключение составляют пятница и суббота, когда фронтальный раздел пройдет совсем недалеко», — сказал метеоролог.

Он отметил, что в это время в Северной столице ожидается температура +2−3 градуса. Возможны преимущественно небольшие осадки в виде дождя, но утром и ночью ожидается мокрый снег. По предварительным прогнозам, высокие температуры сохранятся до десятых чисел апреля.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что теплая погода идет в Северную столицу с юго-востока и Центральной Азии.

«Где-то воздушные массы очень теплые, поэтому температуры высокие. Дальше по мере движения на северо-запад все трансформируется и охлаждается. Дыхание Балтики и северных морей делает температуру низкой», — объяснил Ильин.

Какие регионы завалит снегом

Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала NEWS.ru, что в первую неделю апреля снегопады могут пройти в некоторых регионах Сибири, в частности в Республике Алтай, Тыве, Хакасии и на Ямале. Кроме того, снег ожидается на севере Красноярского края и в отдельных районах Иркутской области.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По словам синоптика, снегопады также прогнозируются на северо-западе страны.

«В Республике Коми и Карелии, Псковской, Новгородской, и Мурманской областях ожидаются дожди и снег. В Архангельской и Вологодской областях также пройдут снегопады, по ночам там будет холодно — до −6 градусов», — сказала Паршина.

Читайте также:

Африканская жара или холода до −10: какой будет погода в Москве в июне

Рекордная жара до +32: погода на курортах РФ в июне — Кубань, Крым, Кавказ

Холод с осенними дождями: какой будет погода в России 25–29 августа

Морозы, снег без перерыва: чем аномальная погода грозит москвичам в феврале

Проливные дожди, жара до +21, снег: как изменился прогноз погоды на апрель

прогнозы
прогнозы погоды
апрель
синоптики
погода
Степанида Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских школьников могут обязать учить еще один иностранный язык
Выяснились детали атаки дронов в Ленобласти
Раскрыто число пострадавших при атаке дронов в Ленобласти
Глава МИД Финляндии взбесилась из-за украинских БПЛА
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области
Стало известно об отмененных рейсах в Пулково
Священник развеял миф об опасности ношения одежды покойных
В МИД России ответили на вопрос о датах новых переговоров по Украине
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 марта: инфографика
Миронов призвал поддержать налог на сверхприбыль одного сектора экономики
Коростелев раскрыл, почему россиянам не подарили смартфоны на Олимпиаде
Подземные туннели ВСУ и сотни сбитых БПЛА: новости СВО к утру 31 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 92 БПЛА
Названы популярные направления для гастротуров по России
Более 10 взрывов прогремели в Иерусалиме
Работодателей предупредили, чем опасен чрезмерный контроль сотрудников
Врач ответила, какие анализы нужно сдать при апатии и нарушениях сна весной
В Ленобласти отменена воздушная опасность
Стало известно, какую зарплату получает упаковщик киндер-сюрпризов
Эндокринолог развеяла популярный миф о причинах диабета
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.