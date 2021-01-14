«Опускаются руки»: Шипулин пожаловался на работу в Госдуме

По словам бывшего спортсмена, работать в Думе ему оказалось тяжелее, чем заниматься профессиональным спортом. Теперь он вынужден быть в постоянных разъездах, от которых он морально устаёт.

В спорте покатался, есть свободное время, чёткий распорядок дня. Здесь же проводишь с семьёй буквально день, летишь в Москву. Из-за частой смены часовых поясов постоянно недосыпаешь. Это физически тяжело, — рассказал Шипулин изданию «Екатеринбург Онлайн».

Он также отметил, что его обижают недоброжелатели, которые оскорбляют близких — жену, детей и родителей. «После такого опускаются руки», отметил он.

Как сообщалось, в октябре Шипулин был избран президентом Федерации биатлона Свердловской области. Многолетний руководитель федерации Владимир Рощин подал в отставку, но останется работать в правлении федерации.

Ещё в марте 2020 года Шипулин заявил, что решил податься в политику не ради материальной выгоды. Спортсмен подчеркнул, что половину своей зарплаты депутата отдает ветеранам Великой Отечественной войны, писал NEWS.ru.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион, легендарный биатлонист Александр Тихонов отреагировал на слова менеджера сборной России по футболу Евгения Савина, который заявил о неплохих шансах футболиста Артёма Дзюбы сделать карьеру в политике. Тихонов заявил, что он вообще повыгонял бы из Думы всех спортсменов, так как у них «абсолютная безграмотность».