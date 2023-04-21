Опубликованы фото уничтоженного аэродрома Канатово в Кировоградской области СБУ опубликовала фотографии уничтоженного силами ВС РФ в прошлом году аэродрома Канатово

Фото: SBUkr/t.me

Telegram-канал СБУ опубликовал фотографии уничтоженного в прошлом году аэродрома Канатово в Кировоградской области, который обстреляли военные силы РФ. На фотографиях видны уничтоженные вследствие ракетного обстрела самолеты, разбитая взлетно-посадочная полоса и разрушенное здание.

Согласно сведениям СБУ, в результате удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных. Вместе с тем были уничтожены два истребителя.

Получить данные о месторасположении украинской войсковой части российские военные смогли, благодаря неудачной попытке угода самолета ВКС России. По мнению СБУ, один из руководителей операции не согласовал решения с Главным управлением разведки Минобороны Украины и превысил свои полномочия. Вчера ему были предъявлены обвинения.

По версии спецслужб Украины, российский пилот согласился перейти на сторону Украины и прилететь в страну на украденном самолете. Однако вместо него на аэродром Канатово в Кировоградской области прилетели ракеты, поскольку ВС РФ стали известны его координаты.