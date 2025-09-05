Опубликованы архивные фото команды альпинисток СССР до гибели на Памире

Появились архивные снимки первой в СССР женской команды альпинисток, погибших в Киргизии в 1974 году. Восемь участниц группы оказались заблокированы на пике Ленина (сейчас пик Абу Али ибн Сины) из-за ухудшившейся погоды. Никто из команды не выжил, передает KP.RU.

В город Ош участницы команды под руководством Эльвиры Шатаевой прибыли из разных уголков Советского Союза. Восхождение планировали еще семь альпинисток: Татьяна Бардашева, Ильсиар Мухамедова, Нина Васильева, Валентина Фатеева, Галина Переходюк, Ирина Любимцева и Людмила Манжарова. Перед восхождением группа отправилась в базовый лагерь «Памир», расположенный на высоте 3700 метров, для прохождения акклиматизации.

Во время подъема на пик погода внезапно ухудшилась: началась сильная метель, резко упала температура, усилился ветер. Несмотря на это, группа продолжила маршрут. На высоте около 6900 метров альпинистки оказались в снежной ловушке без возможности спуска или помощи — спасатели не смогли пробиться к ним из-за погодных условий.

Когда спасатели все же смогли добраться до лагеря, девушки умерли. Пятерых похоронили на поляне эдельвейсов — месте с видом на пик Ленина, который команда успела покорить. Остальных по просьбе родственников перевезли и похоронили в родных городах.

