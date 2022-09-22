Опубликовано фото военных, возвращающихся из украинского плена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Юлия Витязева опубликовала фотографию российских военных, возвращающихся в страну после нахождения в украинском плену. Накануне в СМИ сообщалось, что страны провели обмен военнопленными. На кадре видно, как несколько десятков военнослужащих находятся в автобусе, следующем в сторону России.

Наши!!! На пути домой!!! Худые, замученные, пережившие ад и сумевшие выжить. Спасибо всем, благодаря кому наши защитники уже дома! Спасибо вам, мужики, за то, что выдержали все это! Спасибо! Вы все — герои! И мы вас очень ждали. Домой, — написала журналистка.

На фото не видно лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, об освобождении которого сообщали ранее украинские СМИ.

Как рассказали в Киеве, в рамках обмена России выдали 55 пленных, а Украине 215. На Украину вернулись командиры полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина). Всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова». При этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине. Минобороны России эти данные не подтверждает.

Тем временем в ООН рассчитывают, что Россия и Украина договорятся об обмене пленными в формате «всех на всех». Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал этот вариант «позитивной вещью». При этом он подчеркнул, что непосредственно ООН обычно не содействует подобному обмену, это является прерогативой Международного комитета Красного Креста.