Опрос ВЦИОМа: большинство россиян опасаются заболеть коронавирусом

Опрос Всероссийского центра общественного мнения показал, что большинство россиян (61%) боятся заражения коронавирусом. Кроме того, граждане страны также боятся, что вирусом может быть инфицирован кто-то из их близких.

Наибольшие опасения по этому поводу выражают жители Санкт-Петербурга — 68% против 67% в Москве. Только 14% респондентов уверены, что с ними ничего не случится. При этом, как говорится в результатах исследования, только 42% россиян сделали прививки от коронавируса.

Более половины наших сограждан (54%) положительно относятся к массовой вакцинации россиян от коронавируса (64% среди жителей Москвы, 66% среди жителей Санкт-Петербурга), около трети (30%) относятся к ней отрицательно, а 12% — безразлично, — говорится в результатах опроса.

Исследование было проведено 12 декабря 2021 года. В нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.

Ранее Госдума РФ приняла на пленарном заседании законопроект правительства о введении в общественных местах сертификатов, содержащих QR-коды о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании. Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут действовать до 1 июня 2022 года.