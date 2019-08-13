44% молодых людей (от 15 до 29 лет) выразили желание уехать из России. Многие из них имеют друзей и родственников за границей. Среди людей, рассказавших о таких контактах, большинство не голосовали за Владимира Путина на президентских выборах, свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией Gallup.
Кроме того, эти респонденты меньше доверяют православной церкви, региональным администрациям, силовикам и НКО, передаёт «
Всего среди россиян думают о переезде в другую страну 20%. 15% из них отели бы жить в Германии, 12% — с Соединённых Штатах.
Кроме того, участники опроса рассказали о своём видении внешней политики государства. Так, 28% высказались за улучшение отношений с Китаем, 19% — с США и Евросоюзом.
Ранее News.ru писал, что почти половина молодых людей, проживающих на территории Украины, готова уехать из страны. При этом большинство опрошенных исключили возможность эмиграции.