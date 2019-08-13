https://static.news.ru/photo/5f965fc0-bdeb-11e9-919e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

44% молодых людей (от 15 до 29 лет) выразили желание уехать из России. Многие из них имеют друзей и родственников за границей. Среди людей, рассказавших о таких контактах, большинство не голосовали за Владимира Путина на президентских выборах, свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией Gallup.

Кроме того, эти респонденты меньше доверяют православной церкви, региональным администрациям, силовикам и НКО, передаёт « Аргументы недели ».

Всего среди россиян думают о переезде в другую страну 20%. 15% из них отели бы жить в Германии, 12% — с Соединённых Штатах.

Кроме того, участники опроса рассказали о своём видении внешней политики государства. Так, 28% высказались за улучшение отношений с Китаем, 19% — с США и Евросоюзом.

Ранее News.ru писал, что почти половина молодых людей, проживающих на территории Украины, готова уехать из страны. При этом большинство опрошенных исключили возможность эмиграции.