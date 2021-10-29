Опрос показал, что мужчины чаще женщин предпочитают любовь карьере

Мужчины в России чаще женщин предпочитают любовь продвижению по службе. Об этом свидетельствует опрос, проведённый сервисом по поиску работы Superjob. Согласно исследованию, чувства оказались важнее карьеры для мужчин всех возрастов, при этом для женщин романтические отношения важнее только до 34 лет, передаёт ТАСС.

Как показал опрос, в том, что любовь важнее карьеры, признались 36% россиян. У мужчин чувства ценятся больше карьерного роста (40% и 29% соответственно). Женщины лишь незначительно чаще предпочитают любовь карьере (33% и 31%). В то же время россиянки в возрасте 35–44 лет предпочитают карьеру, а не чувства, а среди женщин старше 45 лет практически поровну тех, кто выбирает и любовь, и рост по службе.

Также отмечается, что чаще всего карьеру выбирают женщины с доходом от 80 тысяч рублей, среди мужчин с таким же уровнем дохода небольшой перевес всё же в пользу любви.

Опрос проводился 1–25 октября среди трёх тысяч трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее сообщалось, что в России 54,6% опрошенных граждан готовы сменить профессию, если в стране введут длительный локдаун. Ещё 13% респондентов также не против того, чтобы поменять работу, но боятся это делать.