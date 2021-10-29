Опрос показал, что мужчины чаще женщин предпочитают любовь карьере

Мужчины в России чаще женщин предпочитают любовь продвижению по службе. Об этом свидетельствует опрос, проведённый сервисом по поиску работы Superjob. Согласно исследованию, чувства оказались важнее карьеры для мужчин всех возрастов, при этом для женщин романтические отношения важнее только до 34 лет, передаёт ТАСС.
Как
Также отмечается, что чаще всего карьеру выбирают женщины с доходом от 80 тысяч рублей, среди мужчин с таким же уровнем дохода небольшой перевес всё же в пользу любви.
Опрос проводился 1–25 октября среди трёх тысяч трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Ранее сообщалось, что в России 54,6% опрошенных граждан готовы сменить профессию, если в стране введут длительный локдаун. Ещё 13% респондентов также не против того, чтобы поменять работу, но боятся это делать.