https://static.news.ru/photo/defea67e-40f3-11ea-8dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Около половины туристов (49%) тратят рабочее время на планирование отпуска. Среди них 34% интересуются предложениями авиакомпаний, 26% приобретают билеты и бронируют номера, 9% читают статьи о путешествиях. Опрос провёл портал «Туту.ру» среди 1500 пользователей.

Фотографиями из чужих поездок любуются 4% респондентов. А 27% признались, что на работе успевают заниматься всем вышеперечисленным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники компании Aviasales провели опрос среди 19 тысяч юзеров и выяснили, какие места на территории России больше всего хотели бы посетить отечественные туристы.

Первое место в получившемся рейтинге занял Алтай. Туда желают поехать и запостить красивые снимки в социальные сети 21% респондентов. Вторым в списке оказался Байкал. За эту живописную территорию России проголосовали 17% пользователей.