https://static.news.ru/photo/84bf3dd0-404a-11ea-a13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfram Cüppers/imageBROKER.com/Global Look Press

Сотрудники компании Aviasales провели опрос среди 19 тысяч пользователей и выяснили, какие места на территории России больше всего хотели бы посетить отечественные туристы.

Путешественники рассказали о турах, по маршрутам которых они мечтают проехать. А сотрудники компании, в свою очередь, сопоставили желания пользователей со статистикой бронирования билетов на самолёты.

Первое место в получившемся рейтинге занял Алтай. Туда желают поехать и запостить красивые снимки в социальные сети 21% респондентов. Вторым в списке оказался Байкал. За эту живописную территорию России проголосовали 17% пользователей.

Третью строчку заняла Камчатка (14%), а четвёртое — Мурманск (12%).

Поехать на Эльбрус и взойти на самую высокую вершину Европы мечтают 11% опрошенных.

Каждого десятого привлекает Казань, где можно попробовать настоящий чак-чак и осмотреть Кремль.

Несмотря на результаты опроса, чаще всего россияне приобретают авиабилеты до Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что количество запросов иностранных туристов о путешествиях в Россию в новогодние праздники увеличилось на 31% в минувшем году.

Эксперты туристического метапоиска Momondo проанализировали информацию о поиске авиабилетов экономкласса в российские города с 26 декабря по 12 января. Согласно полученным данным, чаще всего иностранцев интересовали билеты в Москву и Санкт-Петербург. Третье место по популярности занял город Сочи. Пятёрку лидеров замыкают Екатеринбург и Краснодар.