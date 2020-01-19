https://static.news.ru/photo/973806ba-3a9e-11ea-bc1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество запросов иностранных туристов о путешествиях в Россию в новогодние праздники увеличилось на 31% в минувшем году.

Эксперты туристического метапоиска Momondo проанализировали информацию о поиске авиабилетов эконом-класса в российские города с 26 декабря по 12 января. Согласно полученным данным, чаще всего иностранцев интересовали билеты в Москву и Санкт-Петербург. Третье место популярности заняли Сочи. Пятёрку лидеров замыкают Екатеринбург и Краснодар.

Больше всего запросов поступило от туристов из Германии.

Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом число запросов от немецких туристов снизилось на 9%, стране удалось занять лидирующую позицию даже на фоне государств, показавших положительную динамику, — сообщили в пресс-службе.

Также активный интерес проявляли французы, британцы, швейцарцы и испанцы, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что самыми популярными городами ближнего зарубежья для россиян оказались Сухум и Новый Афон в Абхазии и Минск в Белоруссии. Их рассматривают в качестве мест для туристических поездок на лето-2020 чаще всего. Список составлен на основании данных уже оплаченных броней отелей и домов.