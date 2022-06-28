Оппозиционер Яшин рассказал, с какой целью его задержали и куда везут Илья Яшин сообщил в соцсетях, что его везут в суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Яшин

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы, оппозиционный политик Илья Яшин сообщил в своем Telegram-канале, что его везут в Хамовнический суд. Он предположил, что суд арестует его на 15 суток.

Вместе с текстом Яшин опубликовал фотографию, на которой он находится в автозаке. Он пообещал рассказать подробности позже.

Вечером 27 июня Яшина задержала полиция в одном из парков Москвы и повезла в ОВД «Лужники». Официальных комментариев о его задержании силовики не давали.

Ранее на Илью Яшина составили четыре административных протокола о дискредитации ВС РФ. Об этом он рассказал 11 мая и отметил, что дела будут рассматриваться в Тушинском суде. Яшин также предположил, что в перспективе ему может грозить уголовное преследование.