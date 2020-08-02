Оперштаб: заболеваемость пневмониями в Москве за месяц упала вдвое

https://static.news.ru/photo/8c9841f2-d4db-11ea-bfe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Только у 1,5% прошедших тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) в Москве подтвердилось заболевание, сообщили представители оперативного штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Ведомство добавило, что за последние семь дней в мегаполисе ещё три стационара, ранее переведённые на борьбу с COVID-19, перешли на стандартный режим работы.

Всего уже 23 подобных учреждения в Москве вернулись к оказанию плановой помощи. Одновременно с этим столица обеспечена дополнительными коечными мощностями, а также временными госпиталями, законсервированными на случай изменения эпидситуации. Общее число мест для размещения пациентов с COVID-19 и пневмонией в городе составляет 10 тыс. 819, из них 69,4% свободны, говорится в сообщении оперштаба в социальной сети «ВКонтакте».

Также за счёт общедоступного ПЦР-исследования в Москве специалисты увеличили охват тестируемых. Свободная запись на анализ позволяет выявлять больше бессимптомных носителей. Несмотря на это, число новых заражённых остаётся на низком уровне. За минувшие семь дней анализы сдали свыше 308 тысяч человек. Из них всего лишь у 1,5% подтвердилось заболевание.

Опасности возникновения второй волны заражения коронавирусом в Москве практически нет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую волну распространения инфекции в Москве выявлялось ежедневно около 6,5 тысячи новых случаев заражения. В настоящее время этот показатель в 10 раз ниже.

Согласно официальным данным, в Москве за время пандемии зафиксировано 242 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 4473 человека, выздоровели более 180,5 тысячи пациентов.

В целом по России выявлено 845,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 646,5 тысячи пациентов, умерли более 14 тысяч. РФ продолжает занимать четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В тройке лидеров — США, Бразилия и Индия.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач инфекционной клинической больницы № 1 в Москве Светлана Сметанина назвала ситуацию с COVID-19 в столице стабильной. Она отметила, что показатели по новым случаям заражения могут колебаться как в меньшую, так и в большую сторону, что является нормальным для любой инфекции.