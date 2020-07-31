Оперштаб прорабатывает вопрос расширения списка стран для авиасообщения

https://static.news.ru/photo/fecec6e2-d350-11ea-8668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в РФ проинформировал о проработке вопроса расширения перечня стран, с которыми возобновится международное авиасообщение.

Оперативным штабом прорабатывается вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение. Информация о принятых решениях будет сообщена дополнительно, — следует из сообщения штаба, передаёт ТАСС.

Россия установила запрет на авиасообщение с другими странами 27 марта. В минувшую пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что с 1 августа будет возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения COVID-19, снимаются для граждан этих стран.

Ранее NEWS.ru писал, что туристам, уезжающим на отдых за границу, необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также иметь запас средств индивидуальной защиты, следует из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.