Оперштаб объяснил причины резкого роста новых случаев COVID-19 в Москве

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Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал, почему число заболевших COVID-19 традиционно достигает пика в середине недели.

Отмечается, что такая тенденция связана с неравномерной загрузкой городских лабораторий. Количество проводимых анализов может отличаться изо дня в день на 20-25 тысяч. Понедельник и вторник являются пиковыми днями для обращения за помощью в медицинские организации и забором анализов. Поскольку обработка проб занимает в среднем 48 часов, то результаты поступают только к середине недели. Таким образом число зарегистрированных новых случаев также достигает пиковых значений.

Это нормальная закономерность, причина которой в большом числе лабораторий, проведённых анализов, а также поведенческом факторе, — сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб.

Так, ранее максимальное значение за неделю было зафиксировано в пятницу, 27 ноября — 7918 заболевших. На этой неделе ситуация повторяется: в четверг, 3 декабря, наблюдается существенный рост случаев COVID-19.

Как писал NEWS.ru, по данным на утро 3 декабря, в России вновь был обновлён рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки в стране коронавирусом заболели 28 145 человек. Накануне суточный прирост заразившихся составлял 25 345 человек. Увеличилось, однако, и количество выздоровевших — 29 502 пациента.

В общей сложности, с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в России выявлено 2 375 546 случая заболевания COVID-19. 1 859 851 человек вылечился, также зафиксировано 41 607 летальных случаев.