Оперштаб дал поручения губернаторам на праздники по борьбе с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поручил губернаторам регионов во время зимних праздников усилить борьбу с заболеванием. В частности, необходимо принять дополнительные меры против распространения COVID-19, а также ускорить темпы вакцинации, сообщает РИА Новости.

По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: работу пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции в период длительных выходных и праздничных дней, — сообщили в оперштабе.

Также поручается усилить контроль за изоляцией заражённых и за контактными, обеспечить неукоснительное соблюдение ограничений. Кроме этого, во время зимних каникул до 10 января необходимо провести дезинфекцию освобождающихся помещений школ и вузов. Такое же распоряжение относится и к больницам.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 13 регионах России, ещё в семи отмечается ухудшение. Это связано, по её словам, со снижением охвата тестированием.

Она отметила, что ухудшение ситуации происходит во Владимирской области, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Башкортостан и Тыва, Свердловской области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.