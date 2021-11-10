Онлайн-кинотеатры попросили разрешить мат в платном контенте 18+

Ассоциация онлайн-кинотеатров «Интернет-видео» обратилась к властям с просьбой разрешать ненормативную лексику в контенте, который предназначен для зрителей старше 18 лет. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава организации Алексей Бырдин, он уточнил что полный запрет создаёт предпосылки для развития пиратского контента с матом.

Мы предлагаем заменить запрет на ряд условий распространения материалов с нецензурной бранью: маркировка 18+, платный доступ и ручной выбор аудиодорожки, — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что подобный подход соответствует закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Такое предложение он озвучил на площадке Общественной палаты.

Как мне показалось, его поддержали и представители Госдумы, и Минкультуры, и общественных объединений, — добавил Бырдин.

В Роскомнадзоре агентству заявили, что сейчас по ч. 1 ст. 10.5 федерального закона № 149-ФЗ владелец аудиовизуального сервиса не должен допускать распространение материалов с нецензурной бранью. За нарушение предусмотрена ответственность для должностных лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.

26 октября зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что Роскомнадзор предложил запретить в онлайн-кинотеатрах использование ненормативной лексики. Такое предложение прозвучало на заседании Общественного совета РКН.

По его словам, на заседании высказывалось предложение распространить запреты, действующие на телевидении, на онлайн-кинотеатры и кабельные каналы. Это касается ограничений, установленных в законодательстве о защите детей, — в первую очередь возрастной маркировки и запрета на мат.