https://static.news.ru/photo/18018b8a-eb40-11e9-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина/facebook.com

Всего пять из 52 сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявили комиссии Минздрава о неблагоприятной обстановке после прихода нового директора Светланы Варфоломеевой, однако не представили доказательств этого.

По словам руководителя департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной, специалисты детского онкоцентра рассказали, что Варфоломеева якобы создала атмосферу страха, поэтому они решили уволиться.

Пять человек — те, которые подписывали письмо, писали его президенту и обращались в СМИ с жалобами — рассказали об атмосфере страха. Больше они говорили о своём человеческом непонимании и нежелании работать с Варфоломеевой. Однако никаких примеров нам приведено не было, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Она подчеркнула, что комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения руководителя института. Напротив, по словам Байбариной, директору учреждения рекомендовано поддержать Варфоломееву.

Ранее News.ru писал, что 26 врачей НМИЦ имени Блохина подготовили заявления об увольнении. На их обращение, размещённое на YouTube, отреагировали в Кремле, выразив надежду, что Минздрав вскоре прояснит ситуацию с зарплатами и другими претензиями медиков.