Онколог раскрыл способы профилактики меланомы Онколог Утяшев: для профилактики меланомы следует отказаться от посещения солярия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для профилактики меланомы важно исключить ультрафиолетовые повреждения кожи, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог Игорь Утяшев. По его словам, для этого следует полностью отказаться от посещения солярия, а на открытом солнце защищаться с помощью одежды и солнцезащитных средств. Помимо того, важно внимательно следить за состоянием кожи и обращаться к специалистам в случае появления на ней подозрительных образований, подчеркнул эксперт.

Если вдруг на поверхности кожи появились какие-то подозрительные образования, включая пятна или родинки, и они растут и интенсивно меняются более двух или трех лет, это повод прийти к онкодерматологу или дерматологу, чтобы исключить опухоль кожи, — предупредил Утяшев.

Если приходится долгое время находиться под открытым небом, следует одеваться в специальную одежду, которая защитит кожу от ультрафиолетового воздействия, рассказал онколог. Также важно носить головной убор, который закрывает уши. Помимо того, эксперт посоветовал использовать солнцезащитные средства для открытых участков кожи, но уровень их защиты должен быть больше 30.

Утяшев подчеркнул, что получить ожоги во время посещения солярия очень легко, ведь там не дозируется уровень ультрафиолета. Чтобы не допустить развития меланомы, лучше никогда не посещать солярии, порекомендовал онколог.

Ранее Утяшев рассказал, что люди со светлой кожей находятся в группе риска по возникновению меланомы. По словам специалиста, у них мало защитного пигмента от ультрафиолетового облучения. Онколог добавил, что также в группе риска находятся люди, у которых были случаи «семейной меланомы».