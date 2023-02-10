Онколог перечислил группы риска по возникновению меланомы Онколог Утяшев: в группе риска по возникновению меланомы находятся люди со светлой кожей

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Омотр пациента с кожным заболеванием

Люди со светлой кожей находятся в группе риска по возникновению меланомы, предупредил врач-онколог, кандидат медицинских наук Игорь Утяшев. По словам специалиста, у них мало защитного пигмента от ультрафиолетового облучения, сообщает «Газета.Ru». Онколог объяснил, что к таким типам кожи относятся первый и второй фототипы по Фитцпатрику.

У них меланома возникает чаще всего и именно эти типы кожи наиболее распространены в России. Дело в том, что люди с белой и светлой кожей имеют очень мало защитного пигмента меланина, который защищает клетки кожи от губительного действия ультрафиолетового облучения. Они почти никогда не могут загорать — сразу сгорают, краснеют, — уточнил врач.

По словам онколога, также в группе риска находятся люди, у которых были случаи «семейной меланомы». Он объяснил, что те, у кого наблюдались случаи заболевания среди родственников, больше других подвержены возникновению онкологии.

Утяшев также предупредил, что меланома может развиться у людей с большим количеством родинок и родимыми пятнами. Врач порекомендовал этим категориям хотя бы раз в год проходить обследование у специалистов. К группам риска относятся и те, кто вынужден принимать препараты, снижающие иммунитет.

Также в группе риска пациенты, у которых на протяжении жизни было несколько солнечных ожогов. Один-два солнечных ожога в детстве являются доказанными факторами риска развития меланомы и рака кожи, особенно во взрослом возрасте, — заключил специалист.

Онколог Михаил Федянин ранее рассказал, что самостоятельно определить рак можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах, слизистой рта. Он предупредил, что симптомы проявляются не на первой стадии возникновения онкологии, поэтому следует регулярно посещать врачей.