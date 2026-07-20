Названы категории пациентов, для которых туляремия наиболее опасна Инфекционист Мескина: туляремия протекает тяжелее у людей с иммунодефицитами

К группе риска по туляремии относятся люди с иммунодефицитами и заболеваниями сердца, рассказала NEWS.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. Болезнь может сложнее протекать у пациентов с поражением легочной системы — астмой или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), добавила медик.

Если есть поражение легочной системы, заболевания сердца, и от туляремии, например, развивается пневмония, то, конечно, эти пациенты в группе риска, то есть хронические заболевания могут оказать влияние на течение заболевания, — сказала Мескина.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил журналистам, что дератизационные мероприятия помогут избежать туляремии. Он отметил, что инфекцию переносят грызуны — кролики, водяные крысы, полевки, зайцы и насекомые. Академик подчеркнул, что инкубационный период заболевания составляет до 21 дня. По его словам, формы заболевания бывают разными: от бубонной чумы и конъюнктивально-бубонной формы до ангины.