Онколог опроверг мнение, что стресс вызывает рак Онколог Серяков: стресс не приводит к раку напрямую

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Стресс не приводит к раку напрямую, сообщил врач-онколог Александр Серяков в разговоре с Lenta.ru. Он может разве что спровоцировать появление вредных привычек, из-за которых увеличится количество канцерогенов в рационе, объяснил специалист.

Например, под воздействием стрессоров пищевые привычки могут меняться в сторону менее здоровых. И вместо того, чтобы перекусить яблочными дольками, мы тянемся к сосискам, чипсам и бургерам с доставкой на дом. Все эти продукты содержат канцерогены — это раз. Они же почти не дают нам насыщения при большом количестве калорий, провоцируя набор веса, — это два, — сказал Серяков.

Он добавил, что риск развития онкологии также увеличивают курение, алкоголь, радиация и вирусы. Также факторами может стать ожирение, гормональные сбои, хронические воспаления, малоподвижный образ жизни и воздействие ультрафиолетовых лучей.

Чаще всего онкологические заболевания выявляют у пациентов старше 65 лет, отметил Серяков.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн ранее заявил, что определить онкологию только по показателям крови нельзя, необходимы дополнительные обследования. По его словам, в общем анализе крови следует обратить внимание на повышенный уровень СОЭ, изменение количества лейкоцитов, снижение гемоглобина, большое количество зернистых и незрелых лейкоцитов и на лимфоцитоз.