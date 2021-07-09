Онкобольные россияне не смогли получить медотвод от вакцинации

Россияне с онкологией, желающие взять медотовод от вакцинации, пожаловались, что не могут получить его. Пациенты говорят, что их начинают «гонять» по разным врачам, но справку никто не даёт, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает , что пациенты даже не могут точно узнать, к какому специалисту им обращаться. Терапевты направляют онкобольных к онкологам, а те — к узким специалистам. Тем не менее, получить заветный медотвод не получается. При этом химиотерапия может свести на «нет» все усилия врачей, так как организм просто не даст нужного иммунного ответа.

Однако онкологи утверждают, что для раковых больных куда опаснее переболеть коронавирусом, нежели сделать прививку. Кроме того, если человек находится в ремиссии и давно не получает химиотерапию, то ему можно вакцинироваться.

Врачебно-пациентское движение «Рак излечим», в котором состоит более 20 тысяч человек, провело опрос среди пациентов с онкологией об их отношении к вакцинации. 88% опрошенных предпочли бы отказаться от прививки в том числе из-за отдалённых последствий для здоровья. Кроме того, кто-то боится осложнений или ухудшения состояния. Часть респондентов пыталась взять медотвод, но некоторые не понимали, куда им обращаться, части попросту отказали врачи, однако некоторым повезло и медотвод они получили без проблем.

Как объяснила адвокат, основатель юридической компании «Факультет медицинского права» Полина Габай, порядок и формат медотвода от вакцинации законодательно не установлен. Она отметила, что такие документы можно разделить по характеру противопоказаний и по продолжительности действия. Тем не менее, медотводы выдаёт только лечащий врач.

Ранее россияне, заражённые ВИЧ, пожаловались министру здравоохранения Михаилу Мурашко, что им отказывают при попытке пройти вакцинацию от коронавируса.