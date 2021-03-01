Онищенко рассказал, кого не коснётся отмена карантина

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Отмена карантинных мер, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, не коснётся граждан, которые не вакцинировались и не переболели. Такие люди могут заразить тех, кто входит в группы риска. Об этом в разговоре с журналистами рассказал бывший главный санитарный врач страны, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

По его словам, отмена карантина не означает полную отмену ограничительных мер — это всего лишь смена одного вида профилактики распространения заболевания на другой. Поэтому экс-глава Роспотребнадзора решил обратиться к не переболевшим молодым россиянам, в семьях которых есть представители старшего поколения.

Я бы хотел им сказать, чтобы не поддавались на эту отмену ограничений, а, наоборот, соблюдали бы меры предосторожности более тщательно. Отмена не всех касается, она касается тех, кто этого заслужил. Она касается тех, кто привился, — цитирует Онищенко радио Sputnik.

Как ранее передавал NEWS.ru, в случае снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, большинство москвичей ждут отмены масочного режима. Об этом мечтает 38% жителей столицы.

Ещё 21% москвичей ожидает восстановления бесплатного проезда на транспорте для граждан старше 65 лет. 11% ждут возобновления массовых мероприятий в традиционном формате.