Онищенко призвал россиян не отдыхать в Турции, которая поддерживает Украину

Гражданам России не нужно ездить на отдых в Турцию и оставлять там свои деньги, так как республика поддерживает Украину. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радио «КП».

По словам бывшего главного санитарного врача России, Турция продаёт оружие Украине, по сути поддерживая войну в Донбассе. Он также напомнил о сбитом при помощи турецких ракет российском истребителе в Сирии.

Онищенко считает , что российские туристы «поднимают экономику этой страны». Деньги граждан РФ идут, в том числе, в военно-промышленный комплекс.

Ранее Онищенко прокомментировал заявление министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацарова о том, что в его стране тысячи людей погибли из-за ошибки при вакцинации от COVID. Он назвал чиновника провокатором, а его высказывание — некорректным по отношению к вакцинации вообще.

Онищенко отметил, что организационные моменты необходимо анализировать, но с подобными высказываниями следует быть осторожными. Иначе есть риск дискредитировать работу по вакцинации населения не только в Болгарии, но и во всём мире.