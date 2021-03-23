Онищенко призвал пожилых россиян не тянуть с вакцинацией от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b36e45fc-8bb9-11eb-9b0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилым людям следует ответственно отнестись к собственному здоровью и обязательно привиться от коронавируса. Такое мнение высказал депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

На сегодняшний день, отметил он, это единственное эффективное средство профилактики болезни. Особенно для людей старшего возраста, которые «являются единственной группой риска по медицинским показаниям».

Люди старшего возраста, у которых есть проблемы с эндокринной системой, сердечно-сосудистой, с новообразованиями, являются наиболее уязвимой группой с точки зрения заражения и, конечно же, с точки зрения последствий, — приводит слова Онищенко РИА Новости.

Он также напомнил о необходимости носить маски, обрабатывать руки и ограничивать контакты с другими людьми. Тем не менее наиболее эффективную защиту от заболевания даёт именно прививка, подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, зампредседателя правительства Татьяна Голикова рассказала, когда россияне смогут снять маски.